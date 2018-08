Of u pillen neemt of naar psycholoog gaat, zijn verzekeraar z'n zaken niet 08 augustus 2018

Wie een woonlening afsluit, neemt er vaak ook een schuldsaldoverzekering bij - kwestie van op safe te spelen. Verzekeraars durven daarvoor al eens persoonlijke vragen te stellen aan hun klanten, maar dat mogen ze niet langer doen, heeft een Brusselse rechter beslist. Of iemand medicijnen neemt, medische of psychotherapeutische zorg krijgt of de voorbije vijf jaar een bloedonderzoek onderging: allemaal niet-relevante vragen, klinkt het. Vóór het vonnis hadden enkele maatschappijen hun polissen al aangepast. "AXA schrapte zijn vraag over angsten, Belfius liet de vragen rond gebitsproblemen vallen en AG peilt niet langer naar aandoeningen aan lucht- en urinewegen", klinkt het bij Test Aankoop, dat naar de rechter was gestapt. De organisatie gaat toch in beroep, want het vonnis gaat volgens hen niet ver genoeg. (SPK)

