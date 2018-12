Of hij nu valt of niet: hij wint 7 REMCO EVENEPOEL 28 december 2018

00u00 0

Hij werd Belgisch kampioen met 5 minuten voorsprong - we ronden af, voor het gemak. Daarna werd hij Europees kampioen met 10 minuten voorsprong. Kon het anders dan dat Remco Evenepoel (18) - nooit keek de wereld met grotere verbazing naar een piepjonge wielrenner - zich in september in Innsbruck tot wereldkampioen zou kronen? Geen méns die eraan twijfelde. Tot hij plots, aan de voet van de helling vroeg in de koers waar hij zinnens was aan zijn kenmerkende solo te beginnen, tegen het asfalt smakte. Bloed aan de knie. Een kapotte fiets. De tijd tikte weg. Seconden werden minuten en nóg stond hij daar. Maar toen, op het moment dat iedereen dacht dat het voorbij was, begon hij aan een razende stampede, raapte geloste na geloste op, stoof het peloton voorbij en reed tot bij een ontsnapte Duitser, die even later murw achterbleef. Evenepoel wereldkampioen. Het begin van een sprookje? (SSL)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN