Oesterkraam brandt uit op kermis 09 oktober 2019

00u00 0

Een oesterkraam op de kermis en braderij van Boechout heeft in de nacht van maandag op dinsdag vuur gevat. Omdat een alerte passant snel de brandweer verwittigde, kon erger voorkomen worden. Er is vooral rookschade in het mobiele kraam. Er vielen geen gewonden.

