Oeso vraagt: "België, investeer meer (en bespaar ook een beetje)" 31 mei 2018

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) roept onze overheid op om meer te investeren, om zo de productiviteit op te krikken. In haar nieuwe economische vooruitzichten gaat de Oeso voor dit en volgend jaar uit van een economische groei van 1,7 procent in ons land, een stuk lager dan het gemiddelde van de eurozone (2,2 procent in 2018 en 2,1 procent in 2019). Concreet dringt de Oeso aan op investeringen in transportinfrastructuur. Niet ten koste van onze begroting weliswaar: de extra uitgaven moeten gecompenseerd worden door te besparen op inefficiënte overheidsuitgaven, tolrechten in te voeren of door private financieringsbronnen te gebruiken.