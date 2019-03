Oeps, verkeerde pedaal: jonge renners massaal tegen de grond 04 maart 2019

00u00 0

Ook de junioren reden gisteren hun Kuurne-Brussel-Kuurne. Vorig jaar was Remco Evenepoel er nog de beste, nu ging de zege naar de Nederlander Casper van Uden. Iets opvallender was de start van de wedstrijd. Daarbij ging de wagen van de koersdirecteur vol in de remmen voor het optrekkende peloton. Resultaat: een zware valpartij met meerdere renners. Daarbij vielen gelukkig geen gewonden. "Ik hield mijn hart vast", vertelde wedstrijddirecteur Maarten Clochet. "Er liep iets mis met de automatische versnellingsbak van de wagen, denk ik. Alles liep gelukkig goed af. De koers kon na 21 minuten vertraging vertrekken."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN