Oeps, rekenfoutje 10 augustus 2018

De bestuurder van een vrachtwagen van bpost heeft zich vorige nacht een beetje misrekend toen hij met zijn truck met oplegger onder de brug boven de A12 in Wilrijk wilde rijden. De brug was te laag, waardoor de truck kwam vast te zitten. "Onze chauffeurs rijden normaal gezien over de E19 tussen Brussel en Antwerpen. Deze keer nam hij de route via de A12 omwille van onderhoudswerken in de Craeybeckxtunnel", zegt Barbara Van Speybrouck, woordvoerster van bpost. "Hij was niet vertrouwd met de lokale situatie daar en heeft zich indaad vastgereden in een te lage doorgang onder het viaduct van Wilrijk. Er is geen vertraging van brieven of pakjes." De vrachtwagen kon uiteindelijk op eigen kracht toch weer wegrijden, maar de oplegger liep daardoor wel wat averij op. (VTT)

