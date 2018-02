Oeps, foutje? 19 februari 2018

De Romeo's komen wel vrij laat met hun carnavalskostuum. Gunther Levi postte op Instagram een grappige foto van zichzelf, Chris Van Tongelen en Davy Gilles in een K3-regenboogpakje. "Oei, we hebben blijkbaar het verkeerde kostuum aan", schreef hij erbij. Eén ding is zeker: met De Romeo's is het altijd feest. Zeker nu ze dit jaar ook nog eens hun 15-jarig bestaan vieren. (JOBG)

