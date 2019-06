Exclusief voor abonnees Oeps, foutje van 289 miljoen euro 9 08 juni 2019

00u00 0

23 september 1999: hoerastemming bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Na een succesvolle vlucht van 286 dagen zou de Mars Climate Orbiter - een ruimtetuig dat de klimatologische omstandigheden op de rode planeet moest onderzoeken - eindelijk zijn bestemming bereiken. Tot plots, pardoes, ineens, alle radiocontact werd verbroken. De Orbiter was bij zijn intrede in de Martiaanse atmosfeer uiteengespat in duizenden stukken. Het gevolg van een klein rekenfoutje, bleek nadien. Waar het tuig zelf als eenheid voor de stuwkracht 'newtonseconde' gebruikte, hanteerden de missiecomputers in het controlestation op aarde de 'pound second'. Alleen is die snelheid vier keer krachtiger zodat de Orbiter veel te hard én veel te ver de Martiaanse atmosfeer binnenknalde. Een vergeetachtig softwarefoutje van... 327 miljoen dollar of 289 miljoen euro.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis