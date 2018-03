Oeps, foutje Aannemer verwijdert wegdek Heystraat in plaats van Heistraat 23 maart 2018

Oeps, foutje... Een aannemer die een straat in Haacht van een nieuwe asfaltlaag moest voorzien, freesde niet de Haachtse Heistraat maar wel de Heystraat in buurgemeente Kampenhout. Pas toen de schraapmachine haar werk al had gedaan, werd de fout ontdekt. Bijna 300 meter wegdek werd onbedoeld vermalen. "Onze Heistraat grenst aan de Heystraat van buurgemeente Kampenhout", vertelt de Haachtse burgemeester Steven Swiggers. "De aannemer die we hadden gevraagd om op onze straat een nieuwe asfaltlaag te leggen, heeft zich echter stomweg vergist - een menselijke fout." De kosten voor de onbedoelde asfaltering - zo'n 10.000 euro - zijn voor rekening van het bedrijf. "Een vroeg paascadeau", lacht Kampenhoutse schepen van Openbare Werken Stefan Imbrechts. (SPK)

