Oeps, foute pedaal 23 februari 2019

De 93-jarige Henri Pauwels uit het Vlaams-Brabantse Strombeek-Bever is gisterochtend met de schrik vrijgekomen na een spectaculair ongeval vlak voor zijn eigen garage. Zijn uitrit werd deels geblokkeerd door een geparkeerde auto, waardoor hij bij het wegrijden tegen een muurtje dreigde te botsen. Zijn vrouw, die hem van op het voetpad instructies gaf, maande hem aan om opnieuw vooruit te rijden en een nieuwe poging te ondernemen. Tijdens dat manoeuvre duwde Henri plots hevig op het gaspedaal in plaats van op de rem, waardoor hij met zijn linkervoorwiel op een muurtje reed en de wagen kantelde. De negentiger kwam vast te zitten in zijn Citroën C4 - omstaanders moesten hem bevrijden. Hij raakte gelukkig niet gewond. Omdat de wagen tegen de garage geschoven was, moest de woning gestut worden. (RDK/DBS)

