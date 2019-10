Exclusief voor abonnees Oekraïne verpest feestje 15 oktober 2019

00u00 0

In groep B heeft Oekraïne zich in stijl geplaatst voor het EK. In een zinderende eerste helft bezorgden Yaremchuk (AA Gent) en Yarmolenko de Oekraïners tegen Portugal een dubbele voorsprong, die niet meer uit handen werd gegeven (2-1). Zo had Ronaldo niet enkel reden tot vieren. (TTV)