Oefenterrein leerling-chauffeurs wordt groter 02 maart 2018

Het schepencollege van Ranst heeft rijschool Sanderus de toestemming gegeven om een verhard terrein nabij sporthal Het Loo uit te breiden met 800 vierkante meter. Op de site is nu al een openbaar oefenterrein voor leerling-chauffeurs. Sanderus wil dat vaker gaan benutten en zou het graag uitbreiden. Oppositiepartij Groen stelt zich vragen bij de gang van zaken omdat het terrein van de gemeente is en er geen officiële gebruiksovereenkomst bestaat met Sanderus. "Ik heb begrepen dat er ook een kantoortje van de rijschool zou komen. Het lijkt er dus op dat Sanderus het perceel zal inpalmen, zonder dat er een vergoeding voor wordt betaald", aldus gemeenteraadslid Luc Redig. "Dit vinden we vreemd." Het schepencollege benadrukt dat het terrein voor iedereen toegankelijk zal blijven en stelt dat de uitbreiding van de verharding nuttig is voor de hele gemeenschap. (KDC)

