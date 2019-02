Oefenmatch tegen Charleroi 25 februari 2019

Het wordt stilaan een traditie. Nadat Anderlecht al oefende met zijn B-ploeg tegen KV Kortrijk en STVV komt vandaag Charleroi op bezoek voor een vriendschappelijke partij. De aftrap is rond 14.30 uur voorzien op Neerpede. Bedoeling van de wedstrijd is om jongens die nauwelijks spelen toch ritme te laten opdoen. Bijkomend voordeel is dat de 'echte' beloften vanavond tegen Cercle Brugge (19.30 uur) hun plaats niet moeten afstaan aan de afvallers vanuit de A-kern. (PJC)