Oefeninterland tegen Portugal meteen uitverkocht 18 mei 2018

00u00 0

De komst van Real Madrid-ster Cristiano Ronaldo leeft bij de Belgische voetbalfans. De oefeninterland van de Rode Duivels op zaterdag 2 juni (20.45 uur in Brussel) tegen Europees kampioen Portugal is in minder dan 24 uur uitverkocht. Voor de partij tegen tegen Egypte (6 juni) en de uitwuifwedstrijd tegen Costa Rica op maandag 11 juni zijn er wel nog tickets beschikbaar. Twee dagen later zakt de selectie vervolgens af naar de uitvalsbasis in Moskou. (PJC)