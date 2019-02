Oefening met honden leidt tot redding van demente man 01 februari 2019

Een gewone oefening stond er op de planning gisteren bij het Limburgse reddingshondenteam Argos - eens kijken hoe de dieren zich zouden gedragen bij een zoektocht in de sneeuw. Maar tijdens de oefening, in Lanaken, ontdekten ze een 75-jarige man die roerloos en gewond in de sneeuw lag. "De hond week af van de route", klinkt het. "Hij had duidelijk een geur opgevangen." Volgens de politie is het slachtoffer een demente man uit Meeuwen-Gruitrode die in het ziekenhuis verbleef. Hij was niet veel eerder te voet vertrokken en viel vlak bij de parking aan de rand van het bos. De afdeling waar de man verbleef had nét zelf de verdwijning opgemerkt. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd en stelt het goed. (MMM)

