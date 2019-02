Odyssea, of toch maar Belgica 2? Onderzoeksschip zoekt nieuwe naam 28 februari 2019

Na 35 jaar trouwe dienst is het Belgische oceanografisch schip Belgica aan vervanging toe. En bij een nieuw schip hoort een nieuwe naam. Tot eind januari mochten klassen van het eerste tot en met het vierde middelbaar voorstellen indienen. Nu de eerste selectie is gebeurd, kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriet. De opties zijn: Belgica 2, BELSORA, IMPACT, Lab Mare, Odyssea en Stella Maris. De klas met het winnende voorstel mag op dagtrip met het onderzoekschip. Tot 27 maart kan u uw stem uitbrengen via www.belspo.be. Eind 2020 zal het nieuwe schip operationeel zijn. (AVA)