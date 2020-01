Exclusief voor abonnees Odonto-glossums 11 januari 2020

00u00 0

Een huis met weinig licht? Odonto-glossums bloeien onafgebroken, met elegante, vaak spectaculaire bloemen in geel met bruine spikkels, wit of roze gemarmerd. Ze hebben genoeg aan een raam op het noorden, maar ook een badkamer met veel vochtigheid, waar de temperatuur tussen dag en nacht ook nog eens flink schommelt, vinden ze heerlijk. In de zomer kunnen ze naar buiten in de schaduw.