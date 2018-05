Odoi met Fulham naar Premier League 28 mei 2018

Ja, hij pakte na 70 minuten rood, maar dat kon de pret bij Denis Odoi amper drukken. Onze 30-jarige landgenoot speelt volgend seizoen met Fulham in de Premier League. Zaterdagavond versloegen The Cottagers in de finale van de play-offs Aston Villa met 1-0. Een volgepakt Wembley (liefst 85.000 fans woonden de match bij) zagen hoe kapitein Tom Cairney het enige doelpunt van de partij maakte. Jackpot voor Fulham, en dat mag u letterlijk nemen. Dankzij de exuberante tv-gelden over de plas, is de ploeg de komende drie seizoenen verzekerd van ruim 183 miljoen euro. Odoi (ex-STVV, Anderlecht en Lokeren) droeg meer dan z'n steentje bij aan deze promotie. In de halve finales van de play-offs scoorde hij het beslissende doelpunt tegen Derby County. De centrale verdediger was afgelopen seizoen een absolute sterkhouder bij Fulham. Hij speelde liefst 41 competitiematchen mee, stond 33 keer aan de aftrap. Benieuwd of hij dat kunstje volgend seizoen kan benaderen. (MVS)

