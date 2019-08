Exclusief voor abonnees Odoi langer bij Fulham 13 augustus 2019

00u00 0

Denis Odoi (31) blijft nog even in Engeland. De verdediger verlengde zijn contract bij Fulham - zij degradeerden vorig seizoen uit de Premier League. Zijn nieuwe contractduur werd niet bekendgemaakt. Odoi is intussen al bezig aan zijn vierde seizoen bij de Londense club en speelde er 112 duels.(FDZ)