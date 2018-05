Odoi kopt Fulham naar promotiefinale 15 mei 2018

Denis Odoi heeft Fulham met een knap kopbaldoelpunt naar de promotiefinale van het Championship geloodst. De Londenaars haalden de 1-0-nederlaag uit de heenmatch tegen Derby County in eigen huis op. Odoi legde de 2-0-eindstand vast. Fulham speelt volgende week zaterdag op Wembley de finale voor een plekje in de Premier League tegen Aston Villa of Middlesbrough. (SJH)