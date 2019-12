Exclusief voor abonnees Odo uit 'Star Trek' sterft aan kanker 10 december 2019

'Star Trek'-acteur René Auberjonois is zondag in Los Angeles overleden aan de gevolgen van kanker. Hij werd 79. De Amerikaanse acteur met Frans-Zwitserse roots werd bij het grote publiek bekend in de jaren 90, dankzij zijn rol als 'vormveranderaar' Odo in de tv-reeks 'Star Trek: Deep Space Nine'. Zijn eerste grote rol dateert echter al van 1970, toen hij meespeelde in de film 'MASH'. In de jaren 80 was hij te zien in de sitcom 'Benson', en na de eeuwwisseling had hij een rol in de reeks 'Boston Legal'. 'Star Trek'-ster William Shatner spreekt op Twitter over een "groot verlies".

