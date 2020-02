Exclusief voor abonnees Odjidja "verbijsterd" na 5de gele kaart 24 februari 2020

Odjidja liep tegen STVV tegen zijn vijfde gele kaart aan en ziet zo de uitwedstrijd op Cercle aan zich voorbij gaan. Waarom hij die kaart kreeg, daar is hij nog steeds niet uit. "De scheidsrechter zei eerst dat ik in het gezicht van die nummer vijf, Colombatto, sloeg", opende de kapitein. "Ik was tegen hem aan gebotst, meer niet. Toen ik later nog eens verhaal ging halen, had hij het niet langer over een slag. Vreemd, maar veel kan ik er niet meer aan doen." Verder verliet Ngadeu het veld nadat iemand op z'n rechterhand ging staan - volgens de eerste vaststellingen is die niet gebroken. (SDG)

