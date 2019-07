Exclusief voor abonnees Odjidja: "Onnodig puntenverlies" 29 juli 2019

Zware domper voor AA Gent, dat de overwinning in extremis uit handen gaf. "Dit is onnodig puntenverlies", zucht aanvoerder Vadis Odjidja (30). "We hadden de zege niet meer mogen weggeven. Het ontbrak ons vooral aan de laatste pass. We creëerden te weinig. Daardoor konden we de wedstrijd nooit helemaal naar ons toetrekken. Ik heb het gevoel dat we alles onder controle hadden, tot in de slotminuut. We moeten de knop nu snel omdraaien en toeleven naar het duel tegen Viitorul." (ABD)