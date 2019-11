Exclusief voor abonnees Odjidja: "Nu fans verwennen" 29 november 2019

"Er was heel veel strijd, maar het voetbal was langs beide kanten niet goed", zei Vadis Odjidja na afloop aan Sporza. "Er stond te veel op het spel en dat was duidelijk zichtbaar. In de eerste helft gaven we heel wat foute passes, na rust was er meer drang naar voren. Uiteindelijk hebben we toch wat we wilden: de kwalificatie. En nu groepswinst? Dat is het doel. In de laatste match tegen FC Oleksandrija willen we de fans verwennen en de eerste plek pakken." (XC)