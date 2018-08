Odjidja mist duel met Cercle 31 augustus 2018

00u00 0

Vadis Odjidja mist zondag de uitwedstrijd tegen Cercle Brugge. "Hij liep voor de rust een contractuur in de kuit op", zegt Yves Vanderhaeghe. "Ik kon het risico niet nemen om hem te laten staan, want dan kon het een scheurtje worden. We moeten hem zondag missen, maar dan geeft de interlandbreak hem de tijd om rustig te herstellen." (RN)