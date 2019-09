Exclusief voor abonnees Odjidja: "Het was zelfs geen tackle" 23 september 2019

"Ik heb de beelden teruggezien en ik vind het een heel lichte rode kaart. Ik wou gewoon druk zetten, hij stopte om de bal af te schermen en ik stapte op zijn kuit of hiel. Het was zelfs geen tackle. Misschien heb ik nog zijn rug geraakt, maar niet met opzet. Wim Smet zei me dat ik vól op zijn kuit getrapt had. Het is jammer, we gingen vol voor de zege, maar daarna was het alle hens aan dek om nog een punt uit de brand te slepen." (SDG)

