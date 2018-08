Odjidja donderdag al terug? 04 augustus 2018

Het gaat de goede kant op met de kuitblessure die Odjidja vorige week opliep op Standard. "Vadis is al opnieuw aan het lopen", zegt Vanderhaeghe. "Het gaat om een heel klein scheurtje. Hij zou eventueel zelfs donderdag al kunnen spelen in Polen." Brecht Dejaegere (dij) trainde heel de week mee en is vanavond inzetbaar tegen Zulte Waregem. Lovre Kalinic, die na de WK-finale drie weken vakantie kreeg, keert maandag terug bij AA Gent. "Hij is al aan het trainen met zijn ex-coach van Hajduk Split", weet Vanderhaeghe. "Ik verwacht dat hij meteen inzetbaar is. Er zijn wat kleine geruchten over een transfer, maar ik heb hoop dat hij blijft." (RN)