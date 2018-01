Ode aan Hitchcock 20 januari 2018

00u00 0

Verleidelijke blondines, relationele obsessies en de centrale verhaallijn van de filmklassieker 'Strangers on a Train' in een modern jasje: Alfred Hitchcock is nooit ver weg in 'Witte lichamen', het sterke fictiedebuut van de Britse forensisch experte Jane Robins. Alles draait rond tweelingszussen Tilda en Callie, de eerste een aanstormende filmster, de tweede een wat sullige boekenverkoopster met een ongezonde fascinatie voor haar zus. Wanneer Tilda aanpapt met de gewelddadige Felix en zienderogen achteruit gaat, wil Callie haar per se uit Felix' klauwen redden.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN