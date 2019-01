Ode aan het leven 26 januari 2019

00u00 0

Nog precies vijf maanden, 22 weken en 800 behandelsessies heeft een (naamloze) Parijse psychiater te gaan vooraleer hij met pensioen kan. En minder, mocht er een patiënt afbellen. En 'dat bood toch enige vorm van troost', mijmert de grimmige zeventiger aan het begin van 'Agathe'. Doodmoe van alle ellende die hij de voorbije decennia over zich heen kreeg, slijt hij zijn werkdagen in het gezelschap van zijn trouwe secretaresse, die het ook al niet onder de markt heeft. Geen grote scènes of sensationele plotwendingen in dit aandoenlijke romandebuut van de Deense psychologe (en twaalfvoudig kampioen tafeltennis!) Anne Cathrine Bomann, wel een klein en minimalistisch verteld verhaal over een eenzame man die het leven al heeft opgegeven maar nog net op tijd een lichtpuntje vindt. Dat duikt op in de vorm van het titelpersonage: een al even gekwelde vrouw die hem een spiegel voorhoudt en zo zijn levenshouding aan het wankelen brengt.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN