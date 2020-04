Exclusief voor abonnees Octavie (103) overwon hongerwinter van 1917, Hitler en nu ook corona 22 april 2020

De 103-jarige Octavie De Turck uit Oostende mocht gisteren de gesloten afdeling van het ziekenhuis inruilen voor een gewone kamer. Op 26 maart werd ze opgenomen voor een revalidatie na een knie-ingreep. Na enkele dagen bleek ze besmet met Covid-19. "Gelukkig had ze de milde vorm", vertelt haar kleindochter Vivi. Octavie heeft in haar lange leven al heel wat meegemaakt. "Ze is geboren in de ijskoude winter van 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog. Gewikkeld in krantenpapier en dicht bij de 'stoof' hoopten haar ouders dat ze het zou overleven. Ze maakte ook de Tweede Wereldoorlog mee." Volgens ziekenhuisdirecteur Gerd Callewaert is Octavie "hét symbool van hoop en wilskracht". Octavie zelf reageerde heel tevreden. "Ik hoor niet goed en mijn benen willen niet meer mee, maar ik ben content."

