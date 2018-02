OCMW start cursus Arabisch 22 februari 2018

00u00 0

Het OCMW van het West-Vlaamse Gistel organiseert een basiscursus Arabisch voor maatschappelijk werkers, buddy's en politie-inspecteurs. "Bedoeling is om bij de eerste contacten met nieuwkomers het ijs te breken", stelt OCMW-voorzitster Annie Cool (CD&V). "Via hun taal kunnen we hen Nederlandse woorden en begrippen eigen maken, zodat ze vlugger onze taal machtig zijn."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN