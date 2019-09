Exclusief voor abonnees OCMW-secretaris riskeert cel voor schriftvervalsing 24 september 2019

De algemeen directeur van de stad Landen, riskeert zes maanden cel en 4.000 euro boete voor schriftvervalsing in haar functie als OCMW-secretaris in 2016. Volgens het parket kan de straf met uitstel. Kitty Bottu (47) zou toen een evaluatieverslag van het diensthoofd van de sociale dienst geantidateerd hebben. Het document was niet volledig toen het ontslag besproken werd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Omdat het verslag moest overgemaakt worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur zou ze het document zo aangepast hebben dat het leek alsof het document wel al bestond toen de raad samenkwam. Bottu ontkent moedwillig gehandeld te hebben. "Mijn cliënte was toen zeer zwaar aangedaan na een borstamputatie en zat ziek thuis. Ze heeft daar inderdaad wat knip- en plakwerk verricht - dat was fout van haar", stelde haar advocaat. Hij vraagt de vrijspraak. Vonnis op 21 oktober. (KAR)