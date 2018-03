OCMW's moeten 26,5 miljoen terugbetalen voor opvang vluchtelingen 15 maart 2018

De OCMW's moeten de reserves teruggeven die ze hebben opgebouwd met geld voor de opvang van asielzoekers. Het gaat om zeker 26,5 miljoen euro. Ze hebben daarover een brief ontvangen van Fedasil, de federale instelling die de opvang regelt. "We vragen 75% terug", zegt Mieke Candaele, woordvoerster van Fedasil. Vanaf juni wordt dat 90%. Van de 8.760 lokale opvangplaatsen staat er 41% leeg. "Voor sommige gemeenten komt dit onverwacht, maar we weten dat Fedasil het geld nodig heeft en het is logisch dat we dat bekijken. We kunnen ermee leven", zegt de Vereniging Voor Vlaamse Steden en Gemeenten, die de kostprijs berekende. "Als er een nieuwe asielcrisis uitbreekt, kan de situatie natuurlijk herbekeken worden."

