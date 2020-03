Exclusief voor abonnees Ochtendfiles vorig jaar nog zwaarder 07 maart 2020

Het is vorig jaar opnieuw drukker geworden op de Vlaamse snelwegen, zeker tijdens de spitsuren. Het autoverkeer nam op werkdagen met 0,4% toe, het vrachtverkeer met 0,8%.

Vooral de ochtendfiles werden daardoor voelbaar zwaarder, zo blijkt uit het jaarverslag Verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum. In Brussel en Antwerpen werden de files gemiddeld 8% zwaarder. De totale filelengte 's ochtends bedroeg gemiddeld 155 km. Dat is 5 kilometer langer dan in 2018. De avondfiles waren met 119 km dan weer 4 km korter. De filezwaarte, dat is de combinatie van de filelengte en de duur van de file, ging met 2% omhoog tegenover 2018. Toch blijft 2017 op dat vlak het zwaarste jaar.

De Antwerpse Ring tussen Berchem en Antwerpen-Oost is met 139.000 voertuigen per werkdag het meest verzadigde stuk, gevolgd door het stuk Brusselse Ring van UZ Jette tot Zellik en de Kennedytunnel.

