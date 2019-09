Exclusief voor abonnees Ochtend-dj's Qmusic vandaag al fietsend naar het werk 19 september 2019

00u00 0

Het is de Week van de Mobiliteit en dat wil het ochtendtrio van Qmusic niet zomaar laten voorbijgaan. Om vandaag Car Free Day te vieren, komen Sam De Bruyn (32), Inge De Vogelaere (25) en Wim Oosterlinck (46) al fietsend naar de Medialaan in Vilvoorde. Een pittig tochtje, waar Gentenaar Wim al om 4.50 uur aan moet beginnen. Sam en Inge vertrekken respectievelijk om 5.50 uur uit Berlare en om 6 uur uit Brussel. Als alles goed gaat, zouden ze om half negen in de studio aankomen.

