Oceanen ontnamen aarde alle leven

374 miljoen jaar geleden verdween bijna 80% van alle leven op aarde door een dramatische daling van het zuurstofgehalte in de oceanen. Tot dat besluit komen onderzoekers van de universiteit van Bremen, onder wie postdoctoraal vorser David De Vleeschouwer van de VUB. Volgens wetenschappers werd de daling veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. Doordat immense hoeveelheden plantenmateriaal in de oceaan terechtkwamen, viel het onderwaterleven quasi stil en verdween een pak zuurstof uit het water. Tijdens dat fenomeen draaide de aarde bovendien in een bijna perfect circulaire baan rond de zon, waardoor temperatuurverschillen wegvielen en geen verse zuurstof in het zeewater terechtkwam. Dat alles blijkt uit onderzoek van geologische lagen wereldwijd, waaronder ook in België - zoals in Sinsin (Namen).

