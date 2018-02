Oceaanreuzen in Londen 24 februari 2018

De gouden eeuw van de oceaanreuzen is al lang voorbij. Maar geen enkel transportmiddel was zo romantisch en sprak zo tot de verbeelding als de luxueuze transatlantische passagiersschepen die in het midden van de 19de eeuw hun intrede deden. Het Victoria & Albert Museum in Londen brengt dit glorieuze tijdperk weer tot leven met de expo 'Ocean Liners: Speed and Style'. Het is de eerste tentoonstelling die het design, de architectuur en de culturele impact van de droomschepen op wereldschaal bekijkt. 250 exclusieve voorwerpen, waaronder schilderijen, scheepsmaquettes, meubels en textiel reconstrueren de sfeer aan boord van zo'n droomschip. Bij de hoogtepunten onder meer een kostbare tiara van Cartier, een wandbekleding van de eersteklaslounge op de Titanic en de reiskoffers van de Windsors. Daarnaast tal van beelden van celebs die de oceaan overreisden, zoals deze glamour-foto van Marlene Dietrich (foto) in Christian Dior-pakje, toen ze in 1950 met de Queen Mary in New York arriveerde. (JL)

