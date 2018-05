OCAD-rapport: leerboeken imams pleiten voor jihad Fien Tondeleir

09 mei 2018

05u00 0 De Krant Volgens een vertrouwelijk document van antiterreurorgaan OCAD schort er heel wat aan de opleiding die toekomstige imams en docenten islamonderwijs en Arabisch krijgen in ons land.

Vooral in de Grote Moskee in Brussel en haar administratieve poot, het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC), zouden in het curriculum teksten zijn opgenomen die pleiten voor een gewapende jihad.

De leerboeken zouden ook "een problematische inhoud" bevatten. Lees: ze getuigen van radicalisme, xenofobie en antisemitisme. Bovendien zouden veel van die handleidingen gewoon gratis te vinden zijn in winkels in onze hoofdstad, maar ook elders in België. RTL en 'La Libre' konden het rapport inkijken. (FT)