OCAD overspoeld met terreurtips, "gevaar voor copycats" 16 juni 2018

Na de drievoudige moord door Benjamin Herman in Luik is het weer alle hens aan dek bij het antiterreurorgaan OCAD. Op 1 juni, twee dagen na de aanslag, kwamen er 163 rapporten binnen over potentiële terroristen. Een verviervoudiging in vergelijking met een gemiddelde dag voor de aanslag. Het gaat dan om rapporten van cipiers, agenten, jeugdwerkers of attente burgers die verdachte zaken hebben gehoord of vreemd gedrag hebben opgemerkt. OCAD-baas Paul Van Tigchelt is op zijn hoede. "Hoe meer en hoe rapper de informatie tot hier geraakt, hoe liever." Hij sluit een nieuwe aanslag niet uit. "Het gevaar voor copycatgedrag is er zeker. De menselijke psyche zit nu eenmaal zo in elkaar: labiele mensen hebben vaak niet veel nodig om tot de daad over te gaan." (TP)

