Obus ontploft... maar boer ploegt voort 18 mei 2018

En de boer, hij ploegde voort. Dat kan je echt wel zeggen over Benoit Delefortrie en zijn zoon Dimitri. Rond half vier reed zoon Dimitri gisteren tijdens het ploegen met zijn tractor over een obus. Er volgde een ontploffing en de tractor waar de obus was tussengedraaid was beschadigd. Vader Benoit kwam ter plaatse, waarna Dimitri doodleuk verder wilde ploegen, vlak nadat DOVO de Duitse obus had verwijderd. "Maar ik heb hem toch maar naar het ziekenhuis gestuurd, je weet maar nooit", zegt Benoit. "Ik ben zelf op de tractor gekropen. Tja, wat kan je doen? We weten dat zoiets kan gebeuren." Dimitri stelt het goed, al heeft hij nog last van oorsuizingen. (JHM)