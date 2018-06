Obus ontdekt op Brussels Airport 02 juni 2018

00u00 0

DOVO is gisteren moeten uitrukken naar Brussels Airport nadat tijdens graafwerken enkele werkmannen een obus hadden ontdekt. "Het springtuig ligt aan staanplaatsen voor de vliegtuigen", zegt Anke Fransen, woordvoerster van de luchthaven. "Er is absoluut geen gevaar voor de reizigers en voor onze werknemers. De obus ligt namelijk ver van de gebouwen. Als voorzorgsmaatregel hebben we wel een veiligheidsperimeter ingesteld en de werken stilgelegd." Volgens burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) zal DOVO de obus pas vandaag ontmantelen. Het incident had geen gevolgen voor het vliegverkeer. (VDBS/JHM)