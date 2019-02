Obscene foto genomen van stiefdochter (12) "om vriendin te waarschuwen voor vieze venten" 15 februari 2019

00u00 0

Een dertiger die ervan beschuldigd wordt een obscene foto van de 12-jarige dochter van zijn vriendin te hebben gemaakt, had een origineel excuus klaar toen de rechter hem daarmee confronteerde. "Ik heb een foto van haar decolleté genomen om die aan haar mama te laten zien. Ik was bezorgd en wilde daarmee aantonen dat haar dochter zich te veel bloot gaf. Er lopen immers veel vieze venten rond die daarnaar zouden kijken", zei hij. De procureur gaf hem meteen een gevat antwoord. "Ik kan u alleen maar gelijk geven over die vieze venten. Zelfkennis hebt u wel." De man bezat nog 472.438 kinderpornografische foto's en filmpjes. Ook zou hij er een aantal van verspreid hebben. Het parket vordert een celstraf van 30 maanden, waarvan een deel met uitstel. (WHW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN