Obsceen, maar wel 131 miljoen waard, die Modigliani 16 mei 2018

Ooit werd het schilderij obsceen genoemd en werd er zelfs een tentoonstelling door gesloten, maar 'Nu Couche (Sur Le Côté Gauche)' van Amedeo Modigliani is nu wel voor 131 miljoen euro verkocht. Daarmee is het het duurste schilderij ooit geveild bij Sotheby's in New York. Modigliani legde in 1917 de laatste hand aan het werk. Het maakt deel uit van een reeks naaktportretten, die nu beschouwd wordt als "één van de belangrijkste reeksen uit de beginperiode van de moderne schilderkunst", aldus Sotheby's. Het duurste schilderij ooit blijft 'Salvator Mundi' van Leonardo Da Vinci, dat vorig jaar voor 377 miljoen euro onder de hamer ging.

