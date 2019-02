Obradovic wellicht niet fit, Dimata in Lyon 23 februari 2019

Dromen zijn bedrog. Anderlecht had gehoopt Ivan Obradovic klaar te stomen voor Club Brugge, maar de linksachter is onvoldoende hersteld van het scheurtje in de hamstrings dat hij opliep tegen Zulte Waregem. Behoudens een miraculeuze ommekeer speelt de Serviër ten vroegste tegen Lokeren. Het valt af te wachten voor welke linksachter Fred Rutten kiest: Elias Cobbaut of Antonio Milic. Het is trouwens uitgesloten dat Adrien Trebel en Nany Dimata, gisteren in Lyon voor extra doktersadvies, spelen dit weekend. Zij zijn nog steeds out met hinder aan de knie. Veel commentaar wilde Rutten niet kwijt over het duo: "We moeten hun herstel afwachten." Voor Trebel en Dimata is een operatie een optie.