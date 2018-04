Obradovic onzeker voor Club 30 april 2018

De ziekenboeg van Anderlecht geraakt dit seizoen niet leeg. Met Ivan Obradovic is er een nieuwe geblesseerde. De Servische verdediger moest passen voor Charleroi met last aan de lies en zat op de tribunes om zijn ploegmaats aan te moedigen. Het valt zeer af te wachten of Obradovic, die komende zomer absoluut het WK wil spelen, fit geraakt voor de topper tegen Club Brugge volgende week zondag. (PJC)