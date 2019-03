Exclusief voor abonnees Obradovic onzeker en nóg mag Cobbaut niet mee 30 maart 2019

00u00 0

Hij heeft zijn conclusies getrokken. Als Fred Rutten bij Anderlecht blijft, moet Elias Cobbaut vertrekken. Voor de match tegen Genk zit hij zelfs niet in de selectie, wat opvallend is gezien concurrent op links Ivan Obradovic onzeker is. De Serviër moest de training staken. Net als Cobbaut maken ook Sebastiaan Bornauw en Yevhen Makarenko de verplaatsing naar Limburg niet. Over Nany Dimata en Zakaria Bakkali, nog steeds out, zei Rutten het volgende: "Met alle respect, maar... Enkel de spelers die kunnen aantreden zijn belangrijk." (PJC/MJR)