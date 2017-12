Obradovic mag weg bij Anderlecht 00u00 0

Opvallend nieuws vanuit Servië: Anderlecht wil meewerken aan een transfer voor Ivan Obradovic (29) deze winter. De Servische linksachter, die nog anderhalf jaar contract heeft, past niet in de plannen van coach Hein Vanhaezebrouck en dus zal paars-wit niet moeilijk doen als er belangstelling komt. Obradovic is graag in Brussel, maar beseft dat hij moet spelen om zijn WK-selectie veilig te stellen. Dit seizoen is hij niet langer een onbetwiste titularis: slechts elf keer stond hij in de basis in de competitie. Momenteel geniet de ex-KV Mechelenspeler van vakantie in zijn thuisland. (PJC)