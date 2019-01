Obradovic: "Deze trainer gelooft wél in mij" 21 januari 2019

Het was van 18 april 2018 geleden dat Ivan Obradovic nog in actie kwam voor Anderlecht. Sinds het begin van het seizoen werd hij door Hein Vanhaezebrouck naar de B-kern verwezen. "Drie dagen voor de afreis naar het oefenkamp in Spanje heb ik telefoon gekregen dat ik opnieuw tot de A-kern behoor", aldus de linksachter gisteren. "Het deed deugd om nog eens 90 minuten te kunnen spelen. De communicatie met de nieuwe trainer is goed. Net als van een aantal andere anciens verwacht hij van mij dat ik de jongeren stuur. Ja, de voorbije maanden waren bijzonder zwaar. Maar ik ben nog steeds dezelfde speler. Deze trainer gelooft wél in mij." (MJR)