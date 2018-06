Objectief minder aanwezig in het spel 22 juni 2018

Cijfers bewijzen: Thomas Meunier wordt minder betrokken in het spel van de Rode Duivels. In de kwalificatiecampagne richting Rusland gaf de rechtsachter gemiddeld 54,38 passes per wedstrijd. In de oefenduels tegen Mexico, Japan en Saoedi-Arabië zakte dat gemiddelde naar 52,33. In de laatste vier matchen daalde het zelfs verder naar 44,85 - berekend per negentig minuten. De 34 passes tegen Panama betekenden zelfs een dieptepunt. (VDVJ)

