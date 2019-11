Exclusief voor abonnees Oberon in Roeselare 09 november 2019

00u00 0

Speeltip: Onontbeerlijk op het boodschappenlijstje van de Sint is een degelijk poppenhuis. Zo denkt Inge Haegeman, zaakvoerster van Oberon, erover. "Dat is een geschenk waar ze lang plezier aan beleven. Bovendien zijn poppenhuizen dankzij de accessoires - van een sportwagen over een speelpleintje tot allerhande dieren - zowel geschikt voor meisjes als voor jongens." Bij Oberon vind je een houten poppenhuis met een 30-delige meubelset van Le Toy Van voor 149,95 euro. Een poppenhuis van Haba heb je vanaf 74,95 euro.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu